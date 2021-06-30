Про напад написав у фейсбуці сам антимайданівець. Цей факт також визнали представники націоналістичного руху у спільноті "Українські праві" в телеграмі. Патріоти зазначили, що побили "Топаза", який кілька разів ігнорував необхідність прийти до суду.

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У Дарницькому райсуді почали заслуховувати кримінальне провадження, де Кромськой є обвинуваченим у викрадені людини.

Знадобилася допомога лікарів

  • За попередніми даними, "Топаза" кілька разів вдарили по обличчю та застосували проти нього газовий балончик. 
  • Злочинцю, раніше засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення та незаконне заволодіння транспортним засобом, викликали швидку. 
  • Втім, істотних травм Кромськой не отримав. 

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"Топаз" після побиття / Фото Ігната Кромського

Що відомо про злочини, які інкримінують Кромському

У 2020 році поліцейські стверджували, що "Топаза" розшукують за вчинення розбою, заволодінням транспортним засобом та привласнення вогнепальної зброї та викрадення людини.

За ці злочини антимайданівця не засудили, однак тепер він проходить у справі лише за вчинок про позбавлення людини волі. Якщо суд визнає його винним, "Топазу" загрожує до 3 років ув'язнення.