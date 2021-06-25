Відеозапис із гризуном, який поїдає піцу, опублікували у соцмережах. Судячи з усього, тваринка є досить звичною до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів пацючок взагалі не боявся.

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Чи мешкає гризун у приміщенні супермаркету, або він випадково забіг всередину, невідомо.

Кияни жахаються, але шуткують

Свідки інциденту стверджують, що пацючка бачили у "Форі" на Троєщині.

Наявність у супермаркеті гризуна, який може бути переносником чималої кількості хвороб, неабияк шокувала користувачів.

Більшість людей у коментарях до відео підкреслили, що адміністрації супермаркету потрібно терміново вирішити проблему наявності гризунів та їх доступу до їжі.

Втім, деякі користувачі вирішили пошуткувати, зазначивши, що "працівникам не треба розводити "живі куточки".

Після своєї вечері пацючок спокійно втік. Чи спіймали його згодом працівники супермаркету, невідомо.

Дивіться відео із пацюком у київському супермаркеті: