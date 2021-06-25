Відеозапис із гризуном, який поїдає піцу, опублікували у соцмережах. Судячи з усього, тваринка є досить звичною до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів пацючок взагалі не боявся.
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Чи мешкає гризун у приміщенні супермаркету, або він випадково забіг всередину, невідомо.
Кияни жахаються, але шуткують
- Свідки інциденту стверджують, що пацючка бачили у "Форі" на Троєщині.
- Наявність у супермаркеті гризуна, який може бути переносником чималої кількості хвороб, неабияк шокувала користувачів.
- Більшість людей у коментарях до відео підкреслили, що адміністрації супермаркету потрібно терміново вирішити проблему наявності гризунів та їх доступу до їжі.
- Втім, деякі користувачі вирішили пошуткувати, зазначивши, що "працівникам не треба розводити "живі куточки".
Після своєї вечері пацючок спокійно втік. Чи спіймали його згодом працівники супермаркету, невідомо.
Дивіться відео із пацюком у київському супермаркеті: