У київському ВДНГ хочуть створити величезний спортивний парк
Керівництво комплексу ВДНГ оголосило про початок процесу створення спортивного кластеру. Це передбачає концепція розвитку виставкового центру.
Джерело:фейсбук Євгена Мушкіна
У зв'язку з початком реалізації проєкта генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін звернувся до киян із проханням взяти участь в опитуванні. Чиновник хоче, щоб мешканці столиці висловили свою думку щодо того, яким має бути спортивний парк.
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Шлях розпочато
За словами Мушкіна, на просторі ВДНГ мають створити найкрутіший в Україні спортивний парк.
Перший етап — розробка детальної концепції та проектної документації спортивної інфраструктури: спортивні майданчики, урбан-парк, облаштування бігових доріжок тощо. Щоб реалізувати проєкт найкращим чином, ми просимо вас поділитися своїми вподобаннями. Прошу допомогти нам зробити ВДНГ ідеальним місцем для занять спортом. Пройдіть опитування за посиланням — це займе не більше 5 хвилин,
– зазначив керівник виставкового центру.
Мушкін також стверджує, що розробкою концепції займаються представники мінрегіону, Street Culture, Big City Lab, а також урбаністом Тарасом Йонаускісом, який вже працював над створенням концепції ВДНГ у 2016–2017 роках.
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