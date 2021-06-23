Як зазначили у ДСНС Київської області в коментарі 24 каналу, тіло дитини знайшли поблизу села Козаровичи на іншому березі Київського водосховища. Увесь цей час рятувальники та водолази шукали її у зовсім іншому місці.
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36-річного батька дівчинки досі не знайшли. Як виявилося, тіло чоловіка, якого витягли з водоймища, належало зовсім іншій людині.
Врятувалася лише жінка
- Інцидент на воді стався 21 червня. Мати з 5-річною донькою пливла на одному надувному матраці, а батько із 10-річною дівчинкою – на іншому.
- У якийсь момент сім'ю почало відносити від берега. Жінці вдалося вижити. Її молодшу доньку також витягли з води. Вона померла дорогою до лікарні.
- Пошуки тих, хто пропав без вісти, продовжуються кілька діб. Рятувальники будували пошукову операцію у тому напрямку, де в останнє бачили матрац без людей. Втім, як виявилося, щонайменше 10-річну дівчинку течія відносила в іншому напрямку.
Наразі рятувальники та водолази перебазувалися на інший бік водосховища та перенесли пошукову операцію в інше місце.
Доля чоловіка залишається невідомою.