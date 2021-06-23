На Київському водосховищі знайшли тіло 10-річної дівчинки, її батька досі шукають

Трагічна історія сім'ї, яка купалася на надувних матрацах у Київському морі, продовжується. Тіло 10-річної дівчинки, що пливла разом із батьком, знайшли 22 червня у 15 кілометрах від місця, де вона зникла.

Як зазначили у ДСНС Київської області в коментарі 24 каналу, тіло дитини знайшли поблизу села Козаровичи на іншому березі Київського водосховища. Увесь цей час рятувальники та водолази шукали її у зовсім іншому місці.

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36-річного батька дівчинки досі не знайшли. Як виявилося, тіло чоловіка, якого витягли з водоймища, належало зовсім іншій людині.

Врятувалася лише жінка

Інцидент на воді стався 21 червня. Мати з 5-річною донькою пливла на одному надувному матраці, а батько із 10-річною дівчинкою – на іншому.

У якийсь момент сім'ю почало відносити від берега. Жінці вдалося вижити. Її молодшу доньку також витягли з води. Вона померла дорогою до лікарні.

Пошуки тих, хто пропав без вісти, продовжуються кілька діб. Рятувальники будували пошукову операцію у тому напрямку, де в останнє бачили матрац без людей. Втім, як виявилося, щонайменше 10-річну дівчинку течія відносила в іншому напрямку.

Наразі рятувальники та водолази перебазувалися на інший бік водосховища та перенесли пошукову операцію в інше місце.

Доля чоловіка залишається невідомою.

Кількість смертельних випадків у водоймищах України стрімко зростає кожного дня. Із початком спеки та відкриттям купального сезону рятувальники кожного дня фіксують загибель людей та займаються пошуками тих, хто потонув.