Відомий всім відвідувачам 46-річний самець горили, що мешкає у київському зоопарку, занедужав. Ветеринари стверджують, шо у тварини на ім'я Тоні сталася кишкова непрохідність.

Лікарі стверджують, що у Тоні сталася притаманна для горил у віці проблема. Наразі тварина майже нічого не їсть та не гуляє вольєром.

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Працівники столичного зоопарку проводять консультації як з українськими колегами, так і з іноземними.

Скоріш за все, горилі доведеться робити операцію із застосуванням загальної анестезії.

Перший випадок в Україні

За словами ветеринара Віталія Кобилинського, вітчизняні лікарі вперше зіштовхнулися з таким діагнозом у горили.

Наразі Тоні їсть лише третину від свого раціону. Найближчими днями йому змінять дієту. Якщо ж його апетит не повернеться до нормального, доведеться оперувати,

– зазначив лікар.

Улюбленець всіх відвідувачів

Долею Тоні, якому за звіриними мірками виповнилося вже дуже багато років, переймаються не тільки працівники зоопарку, але й мешканці столиці. Всі відвідувачі KyivZoo, які хоча б раз бачили горилу, запам'ятали його як вкрай розумну тварину. Тоні вміє впізнавати людей, обурюватися, якщо хтось з доглядачів не підійшов до нього, пояснювати що він хоче, а також залюбки загравати з відвідувачами.

Самотня горила

У Київ Тоні привезли у 25-річному віці за європейською програмою збереження рідкісних видів тварин. Він мав стати парою для горили Дорі, але потомство у тварин не з'явилося. У 2004 році подруга Тоні померла. З того часу Тоні залишається одинаком та єдиною горилою в Україні.