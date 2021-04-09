Київську кільцеву дорогу частково перекриють на 3 місяці: схема об'їзду
Зранку 10 квітня у Києві почнуться капітальні ремонтні роботи на Кільцевій дорозі. Комунальники працюватимуть від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Через це рух частково обмежать до 30 червня.
Джерело:Київавтодор
Представники комунального підприємства Київавтодор попередили столичних водіїв про незручності, які очікують їх найближчими місяцями. Через капітальний ремонт ділянки Окружної дороги рух обмежать у Голосіївському районі столиці.
Дивіться також Через масштабний ремонт: у Києві на Кільцевій дорозі змінили організацію руху – відео
Як кияни зможуть виїхати на Кільцеву дорогу під час ремонту
За словами дорожників, спочатку підрядники займуться ділянкою від Одеської площі до вулиці Дмитра Луценка в напрямку Жулян.
Взагалі ж, згідно з планом, під час капітального ремонту оновлять покриття проїзної частини від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
На часи робіт жителі столиці зможуть заїжджати на Кільцеву дорогу з проспету Глушкова за схемою: проспект Глушкова – площа Одеська – вулиця Лятошинського – вулиця Луценка – Кільцева дорога.
Схема заїзду на Кільцеву дорогу на час ремонту / Ілюстрація Київавтодору
Поділитися новиною