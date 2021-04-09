Зранку 10 квітня у Києві почнуться капітальні ремонтні роботи на Кільцевій дорозі. Комунальники працюватимуть від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Через це рух частково обмежать до 30 червня.

Представники комунального підприємства Київавтодор попередили столичних водіїв про незручності, які очікують їх найближчими місяцями. Через капітальний ремонт ділянки Окружної дороги рух обмежать у Голосіївському районі столиці.

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Почнуть роботу підрядники вже 0 6:00 10 квітня. Повноцінний рух на ділянці мають відкрити 30 червня.

Як кияни зможуть виїхати на Кільцеву дорогу під час ремонту

За словами дорожників, спочатку підрядники займуться ділянкою від Одеської площі до вулиці Дмитра Луценка в напрямку Жулян.

Взагалі ж, згідно з планом, під час капітального ремонту оновлять покриття проїзної частини від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

На часи робіт жителі столиці зможуть заїжджати на Кільцеву дорогу з проспету Глушкова за схемою: проспект Глушкова – площа Одеська – вулиця Лятошинського – вулиця Луценка – Кільцева дорога.



Схема заїзду на Кільцеву дорогу на час ремонту / Ілюстрація Київавтодору

Під час запланованого на цей рік капремонту Кільцевої дороги по всіх ділянках, які раніше не належали столиці, облаштують нові колектори та побудують нову систему зливостоків. Дорожнє покриття замінятимуть повністю.