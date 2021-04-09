Київську кільцеву дорогу частково перекриють на 3 місяці: схема об'їзду

Джерело:Київавтодор
Зранку 10 квітня у Києві почнуться капітальні ремонтні роботи на Кільцевій дорозі. Комунальники працюватимуть від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Через це рух частково обмежать до 30 червня.
Представники комунального підприємства Київавтодор попередили столичних водіїв про незручності, які очікують їх найближчими місяцями. Через капітальний ремонт ділянки Окружної дороги рух обмежать у Голосіївському районі столиці.
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За словами дорожників, спочатку підрядники займуться ділянкою від Одеської площі до вулиці Дмитра Луценка в напрямку Жулян.
Взагалі ж, згідно з планом, під час капітального ремонту оновлять покриття проїзної частини від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
На часи робіт жителі столиці зможуть заїжджати на Кільцеву дорогу з проспету Глушкова за схемою: проспект Глушкова – площа Одеська – вулиця Лятошинського – вулиця Луценка – Кільцева дорога.
Схема заїзду на Кільцеву дорогу на час ремонту / Ілюстрація Київавтодору