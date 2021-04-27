Київську облраду очолила дружина "слуги народу"

Джерело:Главком
Після звільнення з посади керівника Київської обласної ради Олександра Склярова, 27 квітня депутати регіональної влади проголосували за кандидатуру нової очільниці.
Київську обласну раду очолила Наталія Гунько, яка є дружиною нардепа від пропрезидентської партії "Слуга народу" Анатолія Гунька. За неї проголосували 58 депутатів облради.
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Окрім голови облради депутати також обрали її заступників. Першим заступником Гунько став представник партії "За майбутнє!" Ярослав Добрянський.
Посаду заступниці отримала також і депутатка від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.Анатолій Гунько став нардепом після перемоги над Олегом Ляшком у жовтні 2020 року. Він виграв довибори у Чернігівській області на мажоритарному окрузі №208.
Відтепер у Київській облраді, скоріш за все, створять нову коаліцію. До неї можуть увійти представники "Слуги народу", "За майбутнє!" Та "Європейської солідарності".