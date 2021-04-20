В Київтеплоенерго пояснили аномальну платіжку за тепло у 150 тисяч

Величезні цифри у платіжці за опалення власника квартири на вулиці Григоренка, 26-А комунальники пояснюють регулярно. Чоловік не встановив індивідуальний лічильник та 4 роки не платить за комуналку.

Представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" прокоментували чергову "зраду", яка шириться соцмережами. Представникам КП у черговий раз довелося пояснювати цифри в платіжці керманича квартири площею 98,3 квадратних метри на Позняках.

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Лише за опалювальний сезон 2020 – 2021 борги чоловіка збільшилися на 70 тисяч гривень.

За реструктурізацією не звертався

Комунальники стверджують, що власник квартири за останні 4 роки платив за комуналку лише у 2019 році, та й те частково.

Якщо не враховувати цей опалювальний сезон, киянин накопичив майже 80 тисяч гривень боргів. Наразі ця сума збільшилася майже вдвічі.

При цьому керманич нерухомості фактично нічого не робить для того, щоб розібратися з боргами. Він не встановлює квартирний лічильник та не звертається до комунальників для реструктуризації боргу.

Нараховують тепловтрати всього будинку

У "Київтеплоенерго" підкреслили, що в будинку на Григоренка, 26-А 94% квартир оснащені індивідуальними лічильниками тепла. Власники цих квартир сплачують за їх показаннями та за опалення МЗК.

Іншим людям нараховують різницю між показаннями будинкового лічильника та сумарними показаннями всіх індивідуальних. Потім ця сума розподіляється на опалювальну площу приміщення.

Власнику квартири, який є своєрідним рекордсменом у столиці, за грудень отримав платіжку з 20 тисячами гривень за опалювання. За січень – з понад 17 тисячами, а за лютий – близько 30 тисяч.

Загальна сума боргу киянина сягає 150 тисяч гривень. Саме цю суму йому вказали в останній платіжці.

Нарахування за опалення здійснені коректно, згідно з діючою методикою та в рамках чинного законодавства. Підстав для перерахунку немає. Якщо клієнт не розпочне погашення боргу, теплопостачальна компанія буде вимушена звернутися до суду, оскільки звернень щодо реструктуризації боргу від цього боржника не надходило, — підкреслили комунальники.