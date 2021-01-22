Після того, як деякі мешканці столиці отримали платіжки за опалення величезними сумами у десятки тисяч гривень, у соцмережах почався справжній скандал. 22 січня комунальники пояснили, чому так сталося.

Аномально високі нарахування – наслідок або недбалості власників квартир, або відсутності індивідуальних лічильників опалення. Про це повідомили у пресслужбі "Київтеплоенерго".

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Судячи з усього, тим, кому нарахували великі суми, доведеться їх сплатити.

Лише мешканці новобудов

Як стверджують комунальники, при середньозваженій вартості опалення у 32,74 гривні за квадратний метр платіжки з десятками тисяч гривень отримали лише ті кияни, які мешкають у нових будинках. "Пощастило" тим, у кого немає індивідуальних приладів обліку.

Методика, за якою сплачують за послугу жителі квартир без лічильників у будинках, де такі прилади є, відрізняється від звичайної.

Людям нараховують різницю між показаннями загальнобудинкового приладу, витрат на опалення МЗК і сумарних показань всіх індивідуальних лічильників пропорційно опалювальної площі квартири. Наприклад, в будинку № 31 на вулиці Ахматової рівень оснащення індивідуальними лічильниками становить майже 90%. Тому різниця між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних нараховується квартирам без лічильників,

– пояснили у "Київтеплоенерго".

Саме тому в одній з квартир площею 98,6 "квадрата" люди отримали платіжку з нарахуванням 12 тисяч гривень. Так само сталося у квартирі на вулиці Драгоманова, 31-Б, де нарахували 11 тисяч.

Ігнорування показників лічильників

Друга причина, через яку кияни можуть побачити чималі суми, – постійна не передача показань спожитого тепла. Так, перші два місяці ігнорування лічильника мешканці отримують платіжки із середнім споживанням за кілька місяців, а потім їм нараховують вже по повній. Тоді їм доводиться сплачувати фактично за кілька місяців отримання послуг.