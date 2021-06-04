Це вчергове трапилося 4 червня. Востаннє правоохоронці тут були  з обшуком 21 травня.

До теми Податківці прийшли з обшуками до Київтеплоенерго

Чому вони прийшли цього разу

  • Працівники Печерської окружної прокуратури хотіли отримати певні документи.
  • Зокрема, їх цікавило підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами.
  • Тобто посадовими особами підрядних та субпідрядних організацій.
  • Однак розслідування не стосується діяльності "Київтеплоенерго".
  • Комунальне підприємство надало правоохоронцям все необхідне.
  • Мовиться про документи з податковою історією, обліком, а також господарською діяльністю.