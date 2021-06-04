Це вчергове трапилося 4 червня. Востаннє правоохоронці тут були з обшуком 21 травня.

До теми Податківці прийшли з обшуками до Київтеплоенерго

Чому вони прийшли цього разу

Працівники Печерської окружної прокуратури хотіли отримати певні документи.

Зокрема, їх цікавило підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами.

Тобто посадовими особами підрядних та субпідрядних організацій.

Однак розслідування не стосується діяльності "Київтеплоенерго".

Комунальне підприємство надало правоохоронцям все необхідне.

Мовиться про документи з податковою історією, обліком, а також господарською діяльністю.

Зверніть увагу! У середині травня 2021 правоохоронці почали проводити численні обшуки в комунальних підприємствах столиці. Вони обшукували "Київзеленбуд", "Спецжитлофонд", "Київавтодор","Київміськсвітло" та багато інших підприємств. Детальніше про це – за посиланням.