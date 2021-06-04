У "Київтеплоенерго" знов навідалась прокуратура: що хотіли отримати

Працівники прокуратури разом із податківцями прийшли до комунального підприємства "Київтеплоенерго". Цього разу це трапилося не через підозру в корупції посадовців.
Це вчергове трапилося 4 червня. Востаннє правоохоронці тут були з обшуком 21 травня.
До теми Податківці прийшли з обшуками до Київтеплоенерго
Чому вони прийшли цього разу
- Працівники Печерської окружної прокуратури хотіли отримати певні документи.
- Зокрема, їх цікавило підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами.
- Тобто посадовими особами підрядних та субпідрядних організацій.
- Однак розслідування не стосується діяльності "Київтеплоенерго".
- Комунальне підприємство надало правоохоронцям все необхідне.
- Мовиться про документи з податковою історією, обліком, а також господарською діяльністю.