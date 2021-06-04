У "Київтеплоенерго" знов навідалась прокуратура: що хотіли отримати

4 червня 2021 , 18:01
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Джерело:

КМДА

Працівники прокуратури разом із податківцями прийшли до комунального підприємства "Київтеплоенерго". Цього разу це трапилося не через підозру в корупції посадовців.

Це вчергове трапилося 4 червня. Востаннє правоохоронці тут були  з обшуком 21 травня.

До теми Податківці прийшли з обшуками до Київтеплоенерго

Чому вони прийшли цього разу

  • Працівники Печерської окружної прокуратури хотіли отримати певні документи.
  • Зокрема, їх цікавило підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами.
  • Тобто посадовими особами підрядних та субпідрядних організацій.
  • Однак розслідування не стосується діяльності "Київтеплоенерго".
  • Комунальне підприємство надало правоохоронцям все необхідне.
  • Мовиться про документи з податковою історією, обліком, а також господарською діяльністю.
Зверніть увагу! У середині травня 2021 правоохоронці почали проводити численні обшуки в комунальних підприємствах столиці. Вони обшукували "Київзеленбуд", "Спецжитлофонд", "Київавтодор","Київміськсвітло" та багато інших підприємств. Детальніше про це – за посиланням.
Автор: Олександр Марчак