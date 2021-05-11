У "Київзеленбуд" проводять обшуки: прокуратура викрила корупційну змову

Київська прокуратура почала проводити обшуки в приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд". Там шукають докази корупційної змови, яка відбулася ще у 2019 році.

Обшукувати будівлю почали ввечері 11 травня на підставі відповідного рішення суду. Слідчі вважають, що там відбулася корупційна змова, яка дозволила кільком підприємствам не платити податки.

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Кримінальне провадження відкрили на через ухилення від сплати податків під час проведення реконструкції столичних парків. Загальна вартість ремонтів і будівництв, про які мовиться – понад 30 мільйонів гривень.

У розслідуванні фігурують три підприємства:

"Євротехнології Груп";

"Будмонтажсервіс 1";

"Промбудмеханізація".

Ці підрядники у 2019 та 2020 роках проводили реконструкцію в кількох столичних парках. На думку слідчих, їх представники фірм вступили в змову з чиновниками "Київзеленбуд".

Вони, ймовірно, зазначали у фінансовій документації фіктивні реквізити. Саме це дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Які парки вони ремонтували:

"Наталка",

"Совки",

"Веселка",

"Куренівський" та інші.

Яке покарання за таке порушення

Розслідування ведуть за статтею про ухилення від сплати податків. Якщо вину підозрюваних доведуть їм загрожує штраф від 255 до 340 тисяч гривень. Також у них конфіскують майно та заборонять обіймати певні посади протягом 3 років.

Міце розташування "Київзеленбуду" / Карта Google