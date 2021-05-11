У "Київзеленбуд" проводять обшуки: прокуратура викрила корупційну змову

Київська прокуратура почала проводити обшуки в приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд". Там шукають докази корупційної змови, яка відбулася ще у 2019 році.
Обшукувати будівлю почали ввечері 11 травня на підставі відповідного рішення суду. Слідчі вважають, що там відбулася корупційна змова, яка дозволила кільком підприємствам не платити податки.
Теж у цей день У будинку Медведчука проводять обшуки
Більше про розслідування
Кримінальне провадження відкрили на через ухилення від сплати податків під час проведення реконструкції столичних парків. Загальна вартість ремонтів і будівництв, про які мовиться – понад 30 мільйонів гривень.
У розслідуванні фігурують три підприємства:
- "Євротехнології Груп";
- "Будмонтажсервіс 1";
- "Промбудмеханізація".
Ці підрядники у 2019 та 2020 роках проводили реконструкцію в кількох столичних парках. На думку слідчих, їх представники фірм вступили в змову з чиновниками "Київзеленбуд".
Вони, ймовірно, зазначали у фінансовій документації фіктивні реквізити. Саме це дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.
Які парки вони ремонтували:
- "Наталка",
- "Совки",
- "Веселка",
- "Куренівський" та інші.
Яке покарання за таке порушення
Розслідування ведуть за статтею про ухилення від сплати податків. Якщо вину підозрюваних доведуть їм загрожує штраф від 255 до 340 тисяч гривень. Також у них конфіскують майно та заборонять обіймати певні посади протягом 3 років.
Міце розташування "Київзеленбуду" / Карта GoogleЗверніть увагу! У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу". Спершу про це писали в мережі, а потім факт затримання підтвердили в коментарі.