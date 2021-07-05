Із численними пораненнями та майже без голови: на кладовищі Києва наджорстоко вбили безхатька

Оголене тіло чоловіка, якого позбавили життя, знайшли на одному з кладовищ Києва 3 липня. За 2 дні після цього працівники поліції вже затримали ймовірного злочинця.

У скоєнні жахливого злочину підозрюють 29-річного киянина, який раніше мав проблеми з законом. Затриманий у порушенні закону зізнався.

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Якщо чоловіка визнає винним у вбивстві суд, що було вчинено з особливою жорстокістю, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Або довічне позбавлення волі.

Добив дерев'яним хрестом

Отримавши повідомлення про тіло вбитого на одному з кладовищ, слідчі та патрульні одразу ж виїхали на місце події.

Правоохоронці побачили, що тіло чоловіка було оголеним та покрите великою кількістю колото-різаних поранень. Частини голови у вбитого взагалі не було.

Поруч із загиблим лежав скривавлений хрест, яким зловмисник розтрощив потерпілому голову.



Безхатька вбив п'яний 29-річний киянин / Фото ДКР НПУ

Вбитим виявився безхатько, який жив на території кладовища. За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо скоєння умисного вбивства.

Затриманий розповів правоохоронцям, що між ним та постраждалим раптом виник конфлікт. Тому, перебуваючи у стані сильного сп'яніння, зловмисник почав вбивати чоловіка тим, "що було під руками".

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Прокурори вимагатимуть тримання під вартою.