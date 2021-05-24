Таким чином Поворозник хоче захистити свою честь та гідність через суд. Він публічно заявив про це під час пресконференції щодо обшуків у КМДА.
До теми Комусь вигідно, щоб місто зупинилось: в КМДА знову говорили про обшуки
Що відомо про наміри Поворозника
Перший заступник голови КМДА заявив, що ці публічні особи "продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне".
Я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися «прив’язати», і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку!
– наголосив Микола Поворозник.
Через це чиновник позиватиметься до суду на Давида Арахамію та Ірину Верещук через поширення "відвертої брехні".
Обшуки в КМДА: коротко
- Обшуки провели у більшості комунальних підприємств КМДА та у приватних осіб.
- Правоохоронці шукають докази корупції у різних структурах Київської міськради.
- Але у Кличка такі дії вважають тиском, зокрема мер заявляв, що атака спрямована особисто на нього.
- Втім, в ОПУ так не вважають. Сам президент коментував ситуацію: він заявив, що "не треба було красти гроші з бюджету".