У Кличка хочуть подати до суду на Арахамію та Верещук

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що позиватиметься до нардепів від "Слуги народу" Давида Арахамії та Ірини Верещук. Причина – розповсюдження неправдивої інформації про політика.

Таким чином Поворозник хоче захистити свою честь та гідність через суд. Він публічно заявив про це під час пресконференції щодо обшуків у КМДА.

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Що відомо про наміри Поворозника

Перший заступник голови КМДА заявив, що ці публічні особи "продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки та тому подібне".

Я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив’язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку!

– наголосив Микола Поворозник.

Як наслідок, чиновник позиватиметься до суду на Давида Арахамію та Ірину Верещук через поширення "відвертої брехні".

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Обшуки в КМДА: коротко