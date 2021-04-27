Рішення щодо ймовірного послаблення карантинного режиму та переходу столиці до менш жорстких обмежень, посадовці можуть прийняти 28 квітня під час засідання комісії з ТЕБ та НС.

Про це у коментарі 24 каналу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, Київ, судячи з усього, вийде з червоної зони вже 1 травня. Якщо під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій посадовці вирішать, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 вже стабілізувалася.

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За словами заступника Кличка, вже початку наступного місяця Київ може почати повертатися до життя з вільним доступом до громадського транспорту.

Поворозник розповів про вихід Києва з червоної зони: дивіться відео

Дитячі садочки та школи можуть знову запрацювати

Як зазначив Поворозник, якщо станом на 28 квітня ситуація з COVID-19 дозволятиме владі казати про зупинку жорсткого карантину та майже повного локдауну, це свідчитиме про правильно вжиті заходи.

1 травня ми можемо перейти в іншу зону карантину, та жити за новими правилами. Якщо буде прийняте рішення про вихід із червоної зони, громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також ситуація може дозволити прийняти рішення щодо відновлення навчання в школах та дитячих садочках,

– зазначив заступник мера Києва.

Попри послаблення карантинних норм, столицю можуть віднести до помаранчевої зони обмежень. Вона передбачає такі саме заходи, як і жовта, але означає, що у разі погіршення ситуації Київ знову повернеться до найбільш сурових протиепідеміологічних правил.



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