У Кличка назвали дату ймовірного виходу Києва з червоної зони

Джерело:24 канал
Рішення щодо ймовірного послаблення карантинного режиму та переходу столиці до менш жорстких обмежень, посадовці можуть прийняти 28 квітня під час засідання комісії з ТЕБ та НС.
Про це у коментарі 24 каналу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, Київ, судячи з усього, вийде з червоної зони вже 1 травня. Якщо під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій посадовці вирішать, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 вже стабілізувалася.
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Поворозник розповів про вихід Києва з червоної зони: дивіться відео
Як зазначив Поворозник, якщо станом на 28 квітня ситуація з COVID-19 дозволятиме владі казати про зупинку жорсткого карантину та майже повного локдауну, це свідчитиме про правильно вжиті заходи.
1 травня ми можемо перейти в іншу зону карантину, та жити за новими правилами. Якщо буде прийняте рішення про вихід із червоної зони, громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також ситуація може дозволити прийняти рішення щодо відновлення навчання в школах та дитячих садочках,
– зазначив заступник мера Києва.
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