Представники місцевої влади Києва сподіваються, що за час локдауну, який фактично триває з 5 квітня, місто повернеться у помаранчеву зону карантину. Однак точно спрогнозувати рівень падіння захворюваності наразі неможливо.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, посилений карантин дав можливість стабілізувати ситуацію у столиці. Але при цьому у лікарнях досі перебуває велика кількість тяжкохворих.

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За словами чиновника, наразі у Києві немає росту захворюваності.

На Великдень обмеження будуть

Заступник Кличка каже, що попри показники розповсюдженості COVID-19 та госпіталізацій у Києві розроблятимуть протиепідеміологічні правила на Великдень. Їх впровадять, не зважаючи на правила адаптивного карантину.

Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила на Великодень. Якщо вийдемо 30 квітня з червоної зони, нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити,

– підкреслив посадовець.

Які обмеження діятимуть у Києві до 30 квітня

заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;

заборонена робота дитячих садочків;

школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;

заборонена робота продуктових ярмарків;

салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Також діють інші заходи безпеки, які передбачено червоною зоною.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу