У Кличка розповіли, чи планують продовжувати локдаун у травні
Представники місцевої влади Києва сподіваються, що за час локдауну, який фактично триває з 5 квітня, місто повернеться у помаранчеву зону карантину. Однак точно спрогнозувати рівень падіння захворюваності наразі неможливо.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, посилений карантин дав можливість стабілізувати ситуацію у столиці. Але при цьому у лікарнях досі перебуває велика кількість тяжкохворих.
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На Великдень обмеження будуть
Заступник Кличка каже, що попри показники розповсюдженості COVID-19 та госпіталізацій у Києві розроблятимуть протиепідеміологічні правила на Великдень. Їх впровадять, не зважаючи на правила адаптивного карантину.
Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила на Великодень. Якщо вийдемо 30 квітня з червоної зони, нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити,
– підкреслив посадовець.
Які обмеження діятимуть у Києві до 30 квітня
- заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;
- заборонена робота дитячих садочків;
- школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;
- заборонена робота продуктових ярмарків;
- салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.
Також діють інші заходи безпеки, які передбачено червоною зоною.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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