У Кличка розповіли, чи планують продовжувати локдаун у травні

Джерело:24 канал
Представники місцевої влади Києва сподіваються, що за час локдауну, який фактично триває з 5 квітня, місто повернеться у помаранчеву зону карантину. Однак точно спрогнозувати рівень падіння захворюваності наразі неможливо.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, посилений карантин дав можливість стабілізувати ситуацію у столиці. Але при цьому у лікарнях досі перебуває велика кількість тяжкохворих.
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Заступник Кличка каже, що попри показники розповсюдженості COVID-19 та госпіталізацій у Києві розроблятимуть протиепідеміологічні правила на Великдень. Їх впровадять, не зважаючи на правила адаптивного карантину.
Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила на Великодень. Якщо вийдемо 30 квітня з червоної зони, нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити,
– підкреслив посадовець.
Також діють інші заходи безпеки, які передбачено червоною зоною.