Кличко дав свідчення суду у справі розстрілів на Майдані

Джерело:24 канал
Міський голова Києва Віталій Кличко був викликаний у якості свідка з боку обвинувачення у справі розстрілів на Майдані у 2014 році. Під час допиту меру довелося відповідати й на питання адвокатів ексберкутівців.
Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Революції Гідності. Процес відбувається у Святошинському районному суді. Про це пише сам Кличко у своєму телеграм-каналі.
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Водночас РБК передає, що відповідаючи на запитання адвокатів ексберкутівців, Кличко заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді повною мірою контролювати протестувальників.
Він також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, поводитися мирно і не використовувати вогнепальну зброю.
Кличко підкреслив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії стосовно до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.
При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість, і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.