Кличко дав свідчення суду у справі розстрілів на Майдані

Міський голова Києва Віталій Кличко був викликаний у якості свідка з боку обвинувачення у справі розстрілів на Майдані у 2014 році. Під час допиту меру довелося відповідати й на питання адвокатів ексберкутівців.

Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Революції Гідності. Процес відбувається у Святошинському районному суді. Про це пише сам Кличко у своєму телеграм-каналі.

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Водночас РБК передає, що відповідаючи на запитання адвокатів ексберкутівців, Кличко заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді повною мірою контролювати протестувальників.

Про що говорив Кличко у суді

Він також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, поводитися мирно і не використовувати вогнепальну зброю.

Кличко підкреслив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії стосовно до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.

При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість, і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.