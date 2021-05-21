Під час щоденного брифінгу міський голова столиці зазначив, що тиск на владу Києва продовжується. При цьому структурні підрозділи КМДА надають на вимогу правоохоронців всі необхідні документи.

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За словами Кличка, посадовці співпрацюють зі слідчими навіть по тих справах, які не стосуються обшуків.

Ключові комунальні підприємства не можуть працювати

Міський голова наголосив, що масові раптові облави і постановочні акції націлені на маніпуляцію та дискредитацію влади столиці.

Обшуки ж стосуються нібито тих проваджень, інформацію по яким КМДА передавала правоохоронцям за результатами аудитів.

Вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там зранку до ночі шукають, в основному, документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі!

– підкреслив Віталій Кличко.

Кличко вимагає звіт

Мер Києва у черговий раз звернувся до правоохоронців надати звіт про статус справ, щодо яких місцева влада передавала документи для розслідувань.

З 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. Матеріали щодо виявлених 316 порушень були надані поліцейським та працівникам інших органів. Через це Кличко запитав, чому на результати перевірок не реагували кілька років, однак зараз обшуки роблять масово.

Дивіться відео реакції Кличка на обшуки у КМДА (з 14:50):