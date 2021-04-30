Про це пише експерт із проблем столиці та містобудування Георгій Могильний. Такі висновки він зробив після аналізу документу.

Актуально Кличко поскаржився на Мінкульт через руйнування пам'яток культури у Києві

Хочуть позбавити влади голову КМДА

Могильний зазначає, що у Києві можуть відбутися зміни в управлінні містом. На думку експерта, Віталій Кличко почав готуватися до звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації та намагається змінити структуру виконавчих органів міста.

Кличко намагається підпорядкувати у нинішньому КМДА все, що можливо, безпосередньо київському міському голові, а не голові КМДА,

– написав Могильний.

Відповідний проєкт рішення Київради з підписом міського голови було подано 27 квітня. Його вже опублікували.

За словами Могильного, офіційною причиною рішення є:

створення посади 5-го заступника директора департаменту для департаментів із чисельністю співробітників понад 85 осіб,

прирівняння "служби" до "управління".

Втім, справжню мету документа, на думку експерта, не написали.

Згідно з проєктом рішення, департаменти, управління та відділи перестають бути структурними підрозділами у складі КМДА, а стають окремими виконавчими органами Київради, що входять до організаційної структури КМДА. Крім того, всі ці департаменти, управління та відділи підпорядковуються саме київському міському голові.

У разі ухвалення документу, голова КМДА залишається суто формальною посадою – він не зможе ухвалити жодного рішення без участі міського голови.

Чи мають право звільнити Кличка

Потрібно підкреслити, що Віталій Кличко обіймає одночасно дві посади у Києві – міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Якщо мерські повноваження йому делегувала громада – Кличка вже втретє було обрано мером, то КМДА це президентська вертикаль влади.

На Банковій та у Кабміні впевнені, що центральна влада має право звільнити Кличка з посади голови КМДА, але такі повноваження наразі перевіряють у Конституційному суді.

27 квітня КСУ почав розгляд справи й саме у цей день в Київраді зареєстрували проєкт рішення, який фактично позбавляє влади голову КМДА й надає можливість Кличку зберегти контроль у столиці.

Погрози про звільнення

Стосунки Кличка з центральною владою дуже зіпсувались після президентських виборів. У команді Зеленського дали зрозуміти меру, що йому буде не просто.

Спочатку конфлікт з Кличком влаштував тодішній очільник Офісу президента Андрій Богдан. Він навіть попросив уряд Гройсмана звільнити Кличка, втім отримав негативну відповідь. Пізніше Богдана самого звільнили.

До теми Скільки киян довіряє Кличку: з’явилось свіже опитування

Втім, уряд Гончарука таки погодив звільнення. Кличко звернувся до КСУ, аби зберегти посаду.

Після цього, з ОП регулярно звучать обвинувачення в сторону Кличка, а мер вважає, що мовчати не слід, тому різко відповідає на будь-які закиди.

Останній скандал – конфлікт з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Кличко виступив з нищівною критикою уряду, мовляв, він провалив процес вакцинації, а також заявив, що в державі необхідно вводити загальнонаціональний локдаун. У відповідь Шмигаль написав, що Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА й призначити іншу людину на його місце.