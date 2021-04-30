Кличко готується до звільнення з посади голови КМДА, але хоче зберегти владу, – експерт

В Київраді зареєстрували проєкт рішення, який фактично позбавляє влади голову КМДА й передає її міському голові – йому будуть підпорядковані усі департаменти Адміністрації. Кличко готується до того, що його таки звільнять.

Про це пише експерт із проблем столиці та містобудування Георгій Могильний. Такі висновки він зробив після аналізу документу.

Актуально Кличко поскаржився на Мінкульт через руйнування пам'яток культури у Києві

Хочуть позбавити влади голову КМДА

Могильний зазначає, що у Києві можуть відбутися зміни в управлінні містом. На думку експерта, Віталій Кличко почав готуватися до звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації та намагається змінити структуру виконавчих органів міста.

Кличко намагається підпорядкувати у нинішньому КМДА все, що можливо, безпосередньо київському міському голові, а не голові КМДА,

– написав Могильний.

Відповідний проєкт рішення Київради з підписом міського голови було подано 27 квітня. Його вже опублікували.

За словами Могильного, офіційною причиною рішення є:

створення посади 5-го заступника директора департаменту для департаментів із чисельністю співробітників понад 85 осіб,

прирівняння "служби" до "управління".

Втім, справжню мету документа, на думку експерта, не написали.

Згідно з проєктом рішення, департаменти, управління та відділи перестають бути структурними підрозділами у складі КМДА, а стають окремими виконавчими органами Київради, що входять до організаційної структури КМДА. Крім того, всі ці департаменти, управління та відділи підпорядковуються саме київському міському голові.

У разі ухвалення документу, голова КМДА залишається суто формальною посадою – він не зможе ухвалити жодного рішення без участі міського голови.

Чи мають право звільнити Кличка

Потрібно підкреслити, що Віталій Кличко обіймає одночасно дві посади у Києві – міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Якщо мерські повноваження йому делегувала громада – Кличка вже втретє було обрано мером, то КМДА це президентська вертикаль влади.

На Банковій та у Кабміні впевнені, що центральна влада має право звільнити Кличка з посади голови КМДА, але такі повноваження наразі перевіряють у Конституційному суді.

27 квітня КСУ почав розгляд справи й саме у цей день в Київраді зареєстрували проєкт рішення, який фактично позбавляє влади голову КМДА й надає можливість Кличку зберегти контроль у столиці.

Погрози про звільнення

Стосунки Кличка з центральною владою дуже зіпсувались після президентських виборів. У команді Зеленського дали зрозуміти меру, що йому буде не просто.

Спочатку конфлікт з Кличком влаштував тодішній очільник Офісу президента Андрій Богдан. Він навіть попросив уряд Гройсмана звільнити Кличка, втім отримав негативну відповідь. Пізніше Богдана самого звільнили.

До теми Скільки киян довіряє Кличку: з’явилось свіже опитування

Втім, уряд Гончарука таки погодив звільнення. Кличко звернувся до КСУ, аби зберегти посаду.

Після цього, з ОП регулярно звучать обвинувачення в сторону Кличка, а мер вважає, що мовчати не слід, тому різко відповідає на будь-які закиди.

Останній скандал – конфлікт з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Кличко виступив з нищівною критикою уряду, мовляв, він провалив процес вакцинації, а також заявив, що в державі необхідно вводити загальнонаціональний локдаун. У відповідь Шмигаль написав, що Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА й призначити іншу людину на його місце.