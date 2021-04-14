Кличко навідався у дитячу інфекційку: перевірив як лікують малечу від COVID-19

Джерело:КМДА
Віталій Кличко приїхав у міську дитячу інфекційну лікарню з перевіркою. Там лікують дітлахів від коронавірусу. Більшість пацієнтів – дошкільнята.
За словами мера, в лікарнях стає більше дітей, яким потрібна киснева підтримка. Медики зазначають, якщо в першу хвилю захворюваності в лікарні потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів – діти дошкільного віку.
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Лікарі зазначають, що зараз у дітей спостерігається складний перебіг хвороби та важкі наслідки.
Кличко підкреслив, що від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.
Лікарі говорять, що запроваджені в місті обмеження дають перші результати. Але зазначають, що ситуація складна. Тому я звертаюся до всіх: дотримуйтесь елементарних правил, бережіть своїх дітей,
– наголосив Кличко.
Мер також додав, що якщо призупинили заняття у школах, це означає, що діти не повинні збиратися великими компаніями, відвідувати публічні місця з великим скупченням людей, де є великий ризик інфікування.
Якщо закрили садки – це означає, що не треба вести маленьких дітей на дитячі майданчики.
Кличко навідався у дитячу інфекційку: дивіться відео