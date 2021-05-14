В ефірі одного з телеканалів міський голова підкреслив, що галузь пасажирських перевезень у Києві є збитковою. Оскільки собівартість значно перевищує ціни на проїзд у громадському транспорті.

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За словами Кличка, столиця щороку витрачає понад 2 мільярди гривень для компенсації збитків комунальним компаніям.

Кожен третій пасажир має пільги

Мер зазначив, що реальна ціна квитка для проїзду в громадському транспорті Києва – 15 гривень.

При цьому місту доводиться сплачувати кошти компаніям для компенсації як поточних витрат, так і для проїзду жителів, які мають пільги. Таких громадян перевозять безоплатно за бюджетні гроші. При цьому кожен третій пасажир громадського транспорту є пільговиком.

У Києві серйозні виклики щодо транспорту через те, що він у нас дотаційний. Щоб він виходив на нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату,

– зазначив Кличко.

Питання підвищення проїзду в громадському транспорті Києва наразі є невирішеним. Представники КМДА кажуть, що підіймати ціни не будуть, якщо Кабмін та Верховна Рада вирішать питання компенсацій проїзду пільговиків місцевим бюджетам.

Яку вартість проїзду вважають економічно обґрунтованою

Згідно з висновками керівництва метро та Київпастрансу, цінники проїзду у києві мають бути такими: