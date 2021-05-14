Збиткова галузь: Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва

Мер Києва прокоментував прохання комунальних перевізників про підвищення вартості проїзду для громадян. За словами Віталія Кличка, ситуація з транспортом у столиці залишається дуже складною.
В ефірі одного з телеканалів міський голова підкреслив, що галузь пасажирських перевезень у Києві є збитковою. Оскільки собівартість значно перевищує ціни на проїзд у громадському транспорті.
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За словами Кличка, столиця щороку витрачає понад 2 мільярди гривень для компенсації збитків комунальним компаніям.
Кожен третій пасажир має пільги
Мер зазначив, що реальна ціна квитка для проїзду в громадському транспорті Києва – 15 гривень.
При цьому місту доводиться сплачувати кошти компаніям для компенсації як поточних витрат, так і для проїзду жителів, які мають пільги. Таких громадян перевозять безоплатно за бюджетні гроші. При цьому кожен третій пасажир громадського транспорту є пільговиком.
У Києві серйозні виклики щодо транспорту через те, що він у нас дотаційний. Щоб він виходив на нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату,
– зазначив Кличко.
Яку вартість проїзду вважають економічно обґрунтованою
Згідно з висновками керівництва метро та Київпастрансу, цінники проїзду у києві мають бути такими:
- у підземці – 21 гривня;
- у трамваї, тролейбусі та автобусі – 25 гривень;
- у міській електричці – 78 гривень.