Кличко не виключає, що у Києві послаблять карантин
Віталій Кличко не виключає, що у Києві послаблять карантин. За умови, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Мер повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій 28 квітня буде вирішувати чи готова столиця вийти з червоної зони. Кличко підкреслив, що є багато ризиків.
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Карантин можуть послабити
Нагадаємо, що локдаун у Києві діє до 30 квітня.
Ми не виключаємо послаблення запроваджених обмежень. Локдаун дав позитивні результати. Але розслаблятися зарано. Є багато ризиків. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. Як бачимо, все частіше від нього помирають не тільки літні люди, а й молоді. Тільки минулого тижня в Києві від ускладнень хвороби померли понад 300 людей,
– підкреслив Кличко.
МОЗ вже відправило подання
Про те, що столиця вийде з червоної зони повідомив й міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За словами міністра, Київ буде переведений в жовту зону епідеміологічної небезпеки.
Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки,
– заявив Степанов.
Втім, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан запевнив, що столиця ще не готова перейти у цю зону.
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