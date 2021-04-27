Віталій Кличко не виключає, що у Києві послаблять карантин. За умови, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Мер повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій 28 квітня буде вирішувати чи готова столиця вийти з червоної зони. Кличко підкреслив, що є багато ризиків.

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Карантин можуть послабити

Нагадаємо, що локдаун у Києві діє до 30 квітня.

Ми не виключаємо послаблення запроваджених обмежень. Локдаун дав позитивні результати. Але розслаблятися зарано. Є багато ризиків. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. Як бачимо, все частіше від нього помирають не тільки літні люди, а й молоді. Тільки минулого тижня в Києві від ускладнень хвороби померли понад 300 людей,

– підкреслив Кличко.

МОЗ вже відправило подання

Про те, що столиця вийде з червоної зони повідомив й міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, Київ буде переведений в жовту зону епідеміологічної небезпеки.

Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки,

– заявив Степанов.

Втім, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан запевнив, що столиця ще не готова перейти у цю зону.