Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня
Мер Києва вважає, що посилений карантин у столиці можуть продовжити навіть після 16 квітня. Якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 у місті не покращуватиметься, своєрідний локдаун може тривати до 10 травня.
Джерело:24 канал
В ефірі одного з телеканалів мер Києва зазначив, що остаточне рішення щодо продовження посилених протиепідеміологічних обмежень наразі не приймали. Але наявна динаміка розповсюдження коронавірусної хвороби залишається вкрай поганою.
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Київ очікує майже 1,5 місяця жорсткого карантину
Якщо посадовці визнають необхідність продовжувати карантинні обмеження на рівні локдауну, столиця може перебувати у стані локдауну понад місяць. А із врахуванням попереднього посилення протиепідеміологічних заходів у Києві жорсткі обмеження триватимуть майже 1,5 місяці.
Поки карантин не допоміг
Попри досить довгий час дії карантину на рівні червоної зони ситуація у столиці стала лише гіршою. Через відсутність вільних місць у лікарнях важко хворих госпіталізовуватимуть до пологових будинків та дитячих лікарень.
Втім, згідно з прогнозами вчених, незабаром столиця має пройти пік хвилі захворювань.
Які обмеження діють у Києві
З 5 квітня у столиці почали діяти додаткові заборони, окрім тих, які передбачає червона зона карантину.
- громадський транспорт почав працювати за спецперепустками;
- керівників установ та підприємств зобов'язали за змогою перевести співробітників на дистанційну роботу;
- у магазинах Києва рекомендували ввести години для пріоритетного обслуговування пенсіонерів;
- під забороною перебувають продуктові ярмарки.
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