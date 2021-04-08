Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня

Мер Києва вважає, що посилений карантин у столиці можуть продовжити навіть після 16 квітня. Якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 у місті не покращуватиметься, своєрідний локдаун може тривати до 10 травня.

В ефірі одного з телеканалів мер Києва зазначив, що остаточне рішення щодо продовження посилених протиепідеміологічних обмежень наразі не приймали. Але наявна динаміка розповсюдження коронавірусної хвороби залишається вкрай поганою.

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За словами Кличка, остаточне рішення щодо продовження локдауну прийматиме регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Київ очікує майже 1,5 місяця жорсткого карантину

Якщо посадовці визнають необхідність продовжувати карантинні обмеження на рівні локдауну, столиця може перебувати у стані локдауну понад місяць. А із врахуванням попереднього посилення протиепідеміологічних заходів у Києві жорсткі обмеження триватимуть майже 1,5 місяці.

Поки карантин не допоміг

Попри досить довгий час дії карантину на рівні червоної зони ситуація у столиці стала лише гіршою. Через відсутність вільних місць у лікарнях важко хворих госпіталізовуватимуть до пологових будинків та дитячих лікарень.

Втім, згідно з прогнозами вчених, незабаром столиця має пройти пік хвилі захворювань.

Які обмеження діють у Києві

З 5 квітня у столиці почали діяти додаткові заборони, окрім тих, які передбачає червона зона карантину.