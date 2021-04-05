Кличко не виключив введення комендантської години у Києві та назвав умови для цього
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що представникам центральної влади, ймовірно, доведеться оголошувати надзвичайний стан в Україні в цілому та у столиці зокрема. Якщо посадовці приймуть таке рішення, у Києві можуть запровадити комендантську годину.
Джерело:24 канал
Про появу протиепідемічного заходу у вигляді комендантської години міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів. За словами очільника КМДА, для настільки серйозного посилення обмежень потрібне рішення керівництва країни.
Посадовець стверджує, що у заборону перебувати на вулиці в нічні години вводили у багатьох країнах Європи.
Іншого виходу може не бути
За словами Кличка, якщо цифри офіційної статистики надалі зашкалюватимуть, а у лікарнях не залишатиметься місць для важкохворих, у влади не залишиться інших варіантів, окрім оголошення надзвичайного стану з комендантською годиною.
Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану,
– зазначив Кличко.
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