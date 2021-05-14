В ефірі одного з телеканалів міський голова столиці різко прокоментував проведення численних обшуків у комунальних компаніях Київської міської державної адміністрації та в офісах фірм-підрядників. За словами Кличка, проведення багатьох обшуків в один день не є випадковістю.
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Мер каже, що слідчі дії спрямовані не на викриття корупції, а на те, щоб вказати місцевій владі на своє місце.
40 обшуків на ключовому підприємстві
Кличко наголосив, що його команда постійно співпрацює з правоохоронцями у плані антикорупційної діяльності. Однак масові обшуки нібито проводять з метою провчити представників місцевої влади.
Я можу сказати, ключова складова в моїй роботі - нульова толерантність до корупції. Мені дуже не подобається . У мене є авторитет, репутація, мені дуже неприємно, коли хтось купу г**на наклав, а мене тикають носом,
– підкреслив Кличко.
Мер також зазначив, що іноді правоохоронці можуть просто прийти та попросити якісь документи для вивчення. Але зараз обшуки відбуваються "як у кращі авторитарні часи".
У яких підприємствах Києва пройшли обшуки
За останні 3 дні правоохоронці та працівники ДФС проводили слідчі дії у:
- Київзеленбуді;
- Спецжитлофонді;
- Київавтодорі;
- Київміськсвітлі;
- департаменті соцполітики КМДА;
- департаменті містобудування та архітектури КМДА;
- департаменті земельних ресурсів КМДА.
За версією слідства, діяльність представників влади Києва призвела до багатомільйонних збитків та недонарахувань у бюджет столиці.