За словами мера, аби мешканці могли комфортно та безпечно відпочивати, на кожному комунальному пляжі встановили роздягальні. Також на них працюватимуть пункти рятувальників та громадські вбиральні.
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Крім того, місцева влада визначила у Києві 18 зон масового відпочинку біля води. Але купатися там заборонять.
На яких пляжах столиці купання буде безпечним
За даними "Сьогодні", у Києві дозволять купання на наступних пляжах:
- "Пуща-Водиця";
- "Вербне";
- "Чорторий";
- "Троєщина";
- "Веселка";
- "Центральний";
- "Веселка";
- "Молодіжний";
- "Венеція";
- "Дитячий";
- "Передмістна-Слобідка";
- "Золотий";
- "Тельбін";
- "Галера".
За словами Кличка, на комунальних пляжах чергуватимуть понад 120 рятувальників, водолази та матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".
Коли у Києві розпочнеться купальний сезон
Офіційного початку літнього відпочинку у столиці ще не було, оскільки вода у Дніпрі досить прохолодна. За санітарними нормами, купатися у водоймищах можна при температурі води вищій за 17 градусів.
Втім, комунальники зазначають, що 11 червня вода у межах Києва прогрілася до температури 17,2 градуси.