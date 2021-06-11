За словами мера, аби мешканці могли комфортно та безпечно відпочивати, на кожному комунальному пляжі встановили роздягальні. Також на них працюватимуть пункти рятувальників та громадські вбиральні.

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Крім того, місцева влада визначила у Києві 18 зон масового відпочинку біля води. Але купатися там заборонять.

На яких пляжах столиці купання буде безпечним

За даними "Сьогодні", у Києві дозволять купання на наступних пляжах:

  • "Пуща-Водиця";
  • "Вербне";
  • "Чорторий";
  • "Троєщина";
  • "Веселка";
  • "Центральний";
  • "Веселка";
  • "Молодіжний";
  • "Венеція";
  • "Дитячий";
  • "Передмістна-Слобідка";
  • "Золотий";
  • "Тельбін";
  • "Галера".

За словами Кличка, на комунальних пляжах чергуватимуть понад 120 рятувальників, водолази та матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

Коли у Києві розпочнеться купальний сезон

Офіційного початку літнього відпочинку у столиці ще не було, оскільки вода у Дніпрі досить прохолодна. За санітарними нормами, купатися у водоймищах можна при температурі води вищій за 17 градусів. 

Втім, комунальники зазначають, що 11 червня вода у межах Києва прогрілася до температури 17,2 градуси.