За словами мера, аби мешканці могли комфортно та безпечно відпочивати, на кожному комунальному пляжі встановили роздягальні. Також на них працюватимуть пункти рятувальників та громадські вбиральні.

Дивіться також Втекти на вихідні: ідеальні локації Київщини для сімейної поїздки

Крім того, місцева влада визначила у Києві 18 зон масового відпочинку біля води. Але купатися там заборонять.

На яких пляжах столиці купання буде безпечним

За даними "Сьогодні", у Києві дозволять купання на наступних пляжах:

"Пуща-Водиця";

"Вербне";

"Чорторий";

"Троєщина";

"Веселка";

"Центральний";

"Веселка";

"Молодіжний";

"Венеція";

"Дитячий";

"Передмістна-Слобідка";

"Золотий";

"Тельбін";

"Галера".

За словами Кличка, на комунальних пляжах чергуватимуть понад 120 рятувальників, водолази та матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

Коли у Києві розпочнеться купальний сезон

Офіційного початку літнього відпочинку у столиці ще не було, оскільки вода у Дніпрі досить прохолодна. За санітарними нормами, купатися у водоймищах можна при температурі води вищій за 17 градусів.

Втім, комунальники зазначають, що 11 червня вода у межах Києва прогрілася до температури 17,2 градуси.