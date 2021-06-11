Кличко оголосив про готовність всіх 14 пляжів Києва до літнього сезону

Столиця заздалегідь підготувалася до літнього сезону. Комунальні пляжі міста вже чекають на відвідувачів. Про це 11 червня заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, аби мешканці могли комфортно та безпечно відпочивати, на кожному комунальному пляжі встановили роздягальні. Також на них працюватимуть пункти рятувальників та громадські вбиральні.

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Крім того, місцева влада визначила у Києві 18 зон масового відпочинку біля води. Але купатися там заборонять.

На яких пляжах столиці купання буде безпечним

За даними "Сьогодні", у Києві дозволять купання на наступних пляжах:

"Пуща-Водиця";

"Вербне";

"Чорторий";

"Троєщина";

"Веселка";

"Центральний";

"Веселка";

"Молодіжний";

"Венеція";

"Дитячий";

"Передмістна-Слобідка";

"Золотий";

"Тельбін";

"Галера".

За словами Кличка, на комунальних пляжах чергуватимуть понад 120 рятувальників, водолази та матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

Коли у Києві розпочнеться купальний сезон

Офіційного початку літнього відпочинку у столиці ще не було, оскільки вода у Дніпрі досить прохолодна. За санітарними нормами, купатися у водоймищах можна при температурі води вищій за 17 градусів.

Втім, комунальники зазначають, що 11 червня вода у межах Києва прогрілася до температури 17,2 градуси.