Київський міський голова Віталій Кличко вночі перевіряв як комунальники прибирають сніг, про це зняли майже короткометражний фільм. А після цього він пішов у відпустку на один день.

Мер покатався з комунальниками нічним Києвом, який продовжує засипати снігом. Він зазначив, що на дорогах працює понад 470 одиниць спецтехніки, а загалом за минулу ніч з міста вивезли 1700 тонн снігу.

Читайте також "Лопата-челендж" й "допоможи штовхнути": у Києві по-сучасному борються зі снігопадом

Як у Києві прибирають сніг: дивіться відео

Після такої нічної прогулянки Кличко вирішив піти у відпустку – оформив один день. В ЗМІ пишуть, що мер на вихідні зібрався у Туреччину.

Ось скриншот його розпорядження:

В КМДА образились на Офіс президента через сніг

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вихвалявся тим, що "Укравтодор" допоміг столиці впоратись зі снігом. Це обурило заступника Кличка Олександра Густєлєва, який заявив, що не бачив у Києві машин цього підприємства.