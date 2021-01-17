У Києві для боротьби зі снігом використовують сучасні технології. Зокрема із доріг та тротуарів його прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок.

Очільник Києва Віталій Кличко оприлюднив відео роботи снігоплавильного комплексу в одному з районів столиці. Більше – на фейсбук-сторінці мера.

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Кличко показав сучасні технології

За його словами, раніше сніг вивозили за межі Києва. Але 2 роки тому столиця першою в Україні придбала 2 мобільні снігоплавильні установки TRECAN 60-PD виробництва Канади.

Сучасні технології допомагають місту, зокрема й ефективно боротися з наслідками зимової негоди. Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці,

– зазначив Кличко.

Плавить до 60 тонн снігу

Він відзначив, що один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. "Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше розв'язує проблему ліквідації снігу", – додав мер.

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