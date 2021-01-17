Канадські машини плавлять сніг у Києві: Кличко показав нові технології – відео
У Києві для боротьби зі снігом використовують сучасні технології. Зокрема із доріг та тротуарів його прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок.
Очільник Києва Віталій Кличко оприлюднив відео роботи снігоплавильного комплексу в одному з районів столиці. Більше – на фейсбук-сторінці мера.
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Кличко показав сучасні технології
За його словами, раніше сніг вивозили за межі Києва. Але 2 роки тому столиця першою в Україні придбала 2 мобільні снігоплавильні установки TRECAN 60-PD виробництва Канади.
Сучасні технології допомагають місту, зокрема й ефективно боротися з наслідками зимової негоди. Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці,
– зазначив Кличко.
Плавить до 60 тонн снігу
Він відзначив, що один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. "Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше розв'язує проблему ліквідації снігу", – додав мер.
Як канадські машини плавлять сніг у Києві: дивіться відео
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