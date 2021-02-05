На тлі пожежі в запорізькій лікарні: Кличко пообіцяв, що у Києві цього не допустять

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столичні лікарні регулярно перевіряють на протипожежну безпеку. В закладах встановлюють індикатори задимлення та системи гасіння.

Мер сказав, що у Києві наразі 145 лікарень й всі їх перевіряють, аби не допустити пожежі.

Читайте також Працівнику запорізької лікарні оголосили підозру через смертельну пожежу

Всі відремонтовані відділення ми оснащуємо сучасними індикаторами задимлення та системами гасіння. І ми продовжимо встановлювати такі системи в усіх медзакладах міста. Існує чіткий графік перевірки всіх лікарень столиці,

– заявив Кличко.

Міський голова додав, що особливу увагу приділяють відділенням, де ліжка обладнані подачею кисню. Також перевіряють наявність вогнегасників. Відпрацьовують і дії персоналу лікарень у випадку надзвичайної ситуації.

Кличко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих під час пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо