"Виноградар", – Кличко пообіцяв відкрити нову станцію метро ще до кінця 2021

Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця 2021 року у столиці відкриють щонайменше одну нову станцію метро. Мовиться про "Виноградар".

За словами мера Києва, наразі прокладено вже понад 900 метрів з необхідних 1300. Водночас деякі порушення щодо графіка таки є.

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Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію. Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита. У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути,

– наголосив Кличко.

Водночас мер визнав, що будівництво станції метро на Троєщину є неможливим без запуску Подільсько-Воскресенського моста. За словами Кличка, у "тілі" мосту ще є лінія метро.

Проєктні роботи наразі тривають. Однак це тривалий процес.

"Я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4-5 років", – заявив Кличко.

Історія київського метрополітену розпочалася у 1960 році.