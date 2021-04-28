Кличко поскаржився на Міністерство культури через руйнування пам'яток культури у Києві

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Міністерство культури та інформаційної політики в ігноруванні намірів влади Києва захистити об'єкти культури та історичні пам'ятки.

За словами міського голови, Департамент охорони культурної спадщини столиці щорічно подає до міністерства списки споруд, які, на думку місцевої влади, мають перебувати під захистом держави. Однак за останні роки у мінкульті вирішили лише долю 23 об'єктів з понад 1,5 тисячі.

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Кличко стверджує, що через таку позицію мінкульту Київ втрачає пам'ятки культури.

Почати реставраційні роботи неможливо

Мер наголосив, що Київрада збирається звернутися до Кабміну з проханням вирішити проблему збереження історичних та культурних пам'яток. Оскільки за 3 роки місто передало 32 подання про занесення до державного реєстру більш ніж 1,5 тисяч пам'яток.

У Міністерстві культури вирішили 21 об'єкт з цього списку внести до держреєстру, а 2 – визнати такими, що не підлягають внесенню.

За цей час у місті зруйнувалися декілька історичних будівель, а почати їх реставрацію влада не могла, оскільки без визнання об'єктами культурної спадщини не має юридичної можливості для цього.

Серед об'єктів, рішення щодо яких у мінкульті ще не прийняли – комплекс заводу "Арсенал", завод Ріхтерта, Київський іподром та інші відомі об'єкти.

Ми підготували проєкт звернення Київради до Уряду, аби він доручив Міністерству культури невідкладно розглянути в повному обсязі подання, які направлялись органом охорони культурної спадщини КМДА, – наголосив Віталій Кличко.

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Культурно-будівельний конфлікт

Своєрідне протистояння між владою Києва та Міністерством культури та інформаційної політики триває вже досить довгий час. Олександр Ткаченко, який свого часу хотів отримати посаду керівника КМДА, постійно дорікає Кличку та його команді за незбереження історичних та культурних цінностей. Натомість представники місцевої влади звинувачують працівників Мінкульту у спробах звести нанівець боротьбу столиці за збереження об'єктів культури.

При цьому доки посадовці розбираються, як краще зберігати історичні будівлі, численні фірми поступово будують на їх місцях ТРЦ та житлові будинки.