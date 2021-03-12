Кличко повертає на посаду відстороненого заступника: його звинувачували у корупції

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що має намір повернути на посаду одного зі своїх заступників Миколу Поворозника, якого було відсторонено через розслідування. Чиновника звинуватили у хабарництві.

Про це мер столиці повідомив під час пленарного засідання Київради 11 березня. Кличко впевнений, що члена його команди звинуватили несправедливо.

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Сам Микола Поворозник написав у фейсбуці, що матеріали кримінального провадження вже передали до суду, але його у цих документах немає.

Ні я, ні будь-хто з інших працівників КМДА, не є сторонами або учасниками кримінального провадження, про яке так резонансно заявляли,

– пише Поворозник.

Під час засідання Київради підняли питання повернення його на посаду й Кличко підтримав таку ініціативу.

На мою думку, всі крапки розставлені над "і", і я буду приймати рішення, щоби людина поверталася до виконання своїх обов'язків,

– сказав Кличко.

Під людиною він мав на увазі Миколу Поворозника, якого відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування. Його звинувачували у тому, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.