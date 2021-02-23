Кличко різко пояснив Офісу президента чому не можуть добудувати Дарницький міст

Мер Києва Віталій Кличко відповів на закиди заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка про недобудований Дарницький міст. Міський голова вважає, що такі заяви виглядають "недолуго".

Кличко зауважив, що в Офісі президента не правильно інформовані або ж навмисно викривляють факти.

Читайте також У Києві беруть кредит на 50 мільйонів євро для купівлі нових вагонів метро

Тут деякі "політики" або не володіють інформацією, або просто маніпулюють. І думають, що в них це виходить блискуче, а насправді – недолуго,

– пише столичний мер у своєму телеграм-каналі.

Він також додав, що краще працювати, а не спекулювати.

Чому не можуть добудувати Дарницький міст

Кличко заявив, що Дарницький міст не перебуває на балансі міста й через це київська влада не має права його будувати.

Пролунали заяви, нібито міська влада не може добудувати розв’язку на Дарницькому мосту. Так! Не може. За законом! Бо об‘єкт, що майже 20 років не введений в експлуатацію, перебуває на балансі "Укрзалізниці",

– пояснив мер.

За його словами, відомство вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає об‘єкт місту. "Аналогічна ситуація й з Гостинним двором та будинком Сікорського".

"Вставляють палки у колеса"

Ще Кличко закликав центральну владу побудувати кільцеву дорогу навколо Києва.

"Не вставляйте палки в колеса, нехтуючи інтересами киян! І не займайтеся політиканством! А візьміть і нарешті побудуйте Велику кільцеву дорогу навколо столиці, яка зніме транспортне навантаження, зі столичних доріг та мостів", – пише міський голова столиці.

Така різка відповідь Віталія Кличка з’явилась після заяви заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка про те, що місцева влада не виконує своїх зобов’язань щодо будівництва мостів у Києві.

Було прийняте рішення державною владою, що ми зараз почнемо з Дарницького мосту, робитимемо розв'язку, щоб полегшити життя киян. Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші у держави та нічого не робить, значить, ми будемо самі це робити. Те ж саме стосується Подільсько-Воскресенського мосту,

– сказав Тимошенко в етері "Свободи слова" на телеканалі ICTV.