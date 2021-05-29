З нагоди Дня Києва, який відзначають в останню неділю травня, міський голова столиці розмістив у мережі відеоролик.

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Привітання з Днем міста від Кличка

Друзі! З Днем Києва всіх! Він у нас – найкращий,

– написав мер.

У ролику показують краєвиди міста, його жителів, а також самого міського голову, який їде на велосипеді та розповідає різні історії киян. Завершують відео слова "твій Київ – твоя історія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці проведуть понад 150 святкових заходів, приблизно 50 з них – спортивні змагання та турніри. Усі активності адаптували до чинних вимог карантину. Жителів Києва та гостей міста закликають дотримуватися визначених обмежень.

Довідка. Цими вихідними у Києві святкуватимуть 2 свята: у суботу, 29 травня – День столиці, у неділю, 30 травня – День Києва.

Кличко привітав українців з Днем Києва: дивіться відео