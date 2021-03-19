Кличко привітав Ліну Костенко з днем народження та прочитав її вірш: відео

Віталій Кличко вирішив привітати Ліну Костенко з днем народження й зачитав з листочка один з її віршів. Мер столиці підкреслив, що дуже поважає видатну українську поетесу.

Кличко обрав вірш "Хай буде все небачене побачено". Він урочисто прочитав його на завершення традиційного онлайн-брифінгу.

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"Хай буде все пробачене пробачено.

Єдине, що від нас іще залежить, –

Принаймні вік прожити як належить"

Кличко читає вірш Ліни Костенко: відео

Ліні Костенко 91 рік

Ліні Костенко 19 березня виповнилось 91 рік. Раніше сайт 24 каналу писав, що українську письменницю планують номінувати на Нобелівську премію з літератури.

День народження Ліни Костенко: дивіться відео 24 каналу

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