Кличко привітав Ліну Костенко з днем народження та прочитав її вірш: відео

Джерело:24 канал
Віталій Кличко вирішив привітати Ліну Костенко з днем народження й зачитав з листочка один з її віршів. Мер столиці підкреслив, що дуже поважає видатну українську поетесу.
Кличко обрав вірш "Хай буде все небачене побачено". Він урочисто прочитав його на завершення традиційного онлайн-брифінгу.
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"Хай буде все пробачене пробачено.
Єдине, що від нас іще залежить, –
Принаймні вік прожити як належить"
Кличко читає вірш Ліни Костенко: відео
Ліні Костенко 19 березня виповнилось 91 рік. Раніше сайт 24 каналу писав, що українську письменницю планують номінувати на Нобелівську премію з літератури.
День народження Ліни Костенко: дивіться відео 24 каналу