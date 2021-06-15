Відповідне розпорядження про призначення Барабошка опублікували на сайті КМДА 10 червня. Він працюватиме на громадських засадах – тобто без зарплати.

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Де працюватиме

У документі вказано, що Олександр Барабошко буде радником Петра Оленича. Він займається питаннями здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Сам блогер наразі не коментує призначення – на його сторінках у соцмережах немає повідомлень про це.

Друга спроба

У лютому 2015 року Барабошко був призначений радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця. На цій посаді він протримався 2 тижні.

Кримінальна справа

У 2018 році Барабошка звинуватили у тому, що він узяв участь в інформаційній кампанії проти одного з керівників Нацполіції. Блогера навіть заарештовували, але у 2019 році всі обвинувачення були зняті.