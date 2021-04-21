Розслаблятися рано: Кличко прокоментував ситуацію з COVID-19
З моменту посилення карантинних вимог та впровадження локдауну у лікарнях столиці почали з'являтися вільні ліжкомісця для хворих на COVID-19. Однак при цьому дотримання обмежень є критично важливим для подальшого покращення ситуації.
Джерело:24 канал
За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому стані. Тому попри стабілізацію показників захворюваності всі кияни мають суворо дотримуватись протиепідеміологічних норм.
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У Києві закрили 7 закладів
Мер наголосив, що всі заходи контролю над дотриманням вимог карантину покладено на правоохоронців.
Лише за останній тиждень у Києві перевірили 6 тисяч магазинів, нічних клубів та ресторанів. Через виявлені порушення 7 закладів закрили.
На керівників та власників закладів правоохоронці склали 286 адміністративних протоколів. Більшість з порушників отримали штрафи на суму від 34 до 170 тисяч гривень.
Я ще раз звертаюся до підприємців: не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку здоров’я і життя киян! А мешканців міста прошу: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!
– підкреслив Віталій Кличко.
Як у Києві борються з розповсюдженням коронавірусу
Щоб розірвати ланцюг зараження, до 30 квітня влада столиці ввела суворі обмеження:
- Усі заклади освіти працюють у дистанційному форматі.
- Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.
- Дитячі садочки зачинені.
- Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.
- Заборонена робота продуктових ярмарків.
- Всім ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів лише на виніс.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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