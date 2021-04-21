Розслаблятися рано: Кличко прокоментував ситуацію з COVID-19

З моменту посилення карантинних вимог та впровадження локдауну у лікарнях столиці почали з'являтися вільні ліжкомісця для хворих на COVID-19. Однак при цьому дотримання обмежень є критично важливим для подальшого покращення ситуації.

За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому стані. Тому попри стабілізацію показників захворюваності всі кияни мають суворо дотримуватись протиепідеміологічних норм.

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Міський голова закликав всіх правильно носити маски та обмежувати кількість контактів.

У Києві закрили 7 закладів

Мер наголосив, що всі заходи контролю над дотриманням вимог карантину покладено на правоохоронців.

Лише за останній тиждень у Києві перевірили 6 тисяч магазинів, нічних клубів та ресторанів. Через виявлені порушення 7 закладів закрили.

На керівників та власників закладів правоохоронці склали 286 адміністративних протоколів. Більшість з порушників отримали штрафи на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Я ще раз звертаюся до підприємців: не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку здоров’я і життя киян! А мешканців міста прошу: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!

– підкреслив Віталій Кличко.

Як у Києві борються з розповсюдженням коронавірусу

Щоб розірвати ланцюг зараження, до 30 квітня влада столиці ввела суворі обмеження:

Усі заклади освіти працюють у дистанційному форматі.

Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.

Дитячі садочки зачинені.

Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.

Заборонена робота продуктових ярмарків.

Всім ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів лише на виніс.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу