Віталій Кличко вимагає, аби уряд запровадив локдаун по всій країні. А людей просить бути свідомими, щоб потім не шукати місце у переповненій лікарні.

Мер столиці вважає, що влада повинна заборонити міжміське сполучення та запровадити жорстокі заходи на території всіх регіонів. В іншому випадку "країну чекає катастрофа".

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Кличко вимагає національний локдаун

Столичний мер звинувачує уряд у бездіяльності. Він зазначив, що в Україні немає масової вакцинації, а люди не дотримуються карантину, тому в таких умовах країна може опинитися в дуже складній ситуації.

Кличко вимагає від уряду запровадження додаткових обмежень по всій країні.

Скільки людей повинні ще захворіти та померти, щоб уряд та центральна влада зрозуміла, що необхідні негайні заходи на державному рівні,

– питає мер.

Що просить мер

Кличко звернувся до центральної влади й попросив запровадити справжній локдаун по всій країні.

"Необхідно невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами країни повинно бути обмежено, а контроль за дотриманням суворих правил посилено".

Кличко про поведінку людей

Промова мера була доволі емоційною, він знову звернувся до людей, які нехтують карантинними обмеженнями, у той час, як медична система ледве витримує навантаження.

У нас всі хочуть їздити у громадському транспорті й працювати в офісах, а не дистанційно. Хочуть гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити в інші міста. Треба сказати відверто – відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу,

– підкреслив Кличко.

Також він зауважив, що потрібно посидіти вдома, потерпіти, щоб на Великдень зустрітись із друзями. Мер просить людей бути свідомими, щоб потім не шукати місце в переповнених лікарнях.