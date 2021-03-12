Мер Києва Віталій Кличко 12 березня попередив, що у Києві можуть запровадити новий локдаун. Проте наразі ситуація не критична – "поки тримаємось".

Кличко зауважив, що питання введення локдауну вирішує центральна влада – уряд. Його введуть, якщо в багатьох регіонах країни буде оголошена "червона" зона карантину.

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Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві

Втім, у столиці наразі ситуація контрольована. Нагадуємо, що Київ перебуває у "помаранчевій" зоні.

Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається,

— зазначив Кличко.

Мер також повідомив, що у Києві для прийому хворих на коронавірус підготували у 29 медзакладах 5100 місць, з них — 3 760 місць з подачею кисню.

Скільки нових хворих на коронавірус за добу

Зазначимо, за минулу добу 11 березня у столиці виявили 896 нових випадків коронавірусу.

В Україні за добу майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — у Житомирській області та зафіксували 23 летальних випадки. До лікарень госпіталізували 129 хворих.